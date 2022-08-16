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В Минздраве России выявлены махинации с 75 служебными автомобилями

СКР выявил хищение средств от продажи 75 машин, списанных в Минздраве; арестованы трое

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) выявил хищение денежных средств от продажи 75 автомобилей Ford Mondeo, предназначенных для обслуживания чиновников Минздрава России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов уголовного дела, возбужденных по статье о мошенничестве. Под следствием оказались замруководителя ведомственного «Ремонтно-строительного управления» (РСУ) Владимир Черный и его подчиненный Никита Соколов, а также автодилер Андрей Антюхов. Расследование началось с задержания экс-главы РСУ Михаил Москалев, который полностью признал вину в махинациях и дал показания на сообщников.

По версии следствия, обвиняемые с 2018-го по 2020 год похитили не менее 6,3 миллиона рублей, списав и реализовав 75 машин. Полученные средства фигуранты присвоили.

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Любовь Ширижик
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