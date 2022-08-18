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Британская теннисистка-чемпионка восхитилась тренировками Рублева

Британская теннисистка Эмма Радукану восхитилась тренировками россиянина Андрея Рублева

Фото: David Kirouac / Reuters

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от тренировки рядом с россиянином Андреем Рублевым. Ее слова приводит Tennis.com.

19-летняя чемпионка US Open 2021 восхитилось силой удара Рублева. «Я даже остановилась, чтобы посмотреть, как он это делает», — отметила Радукану. Она подчеркнула, что пример российского спортсмена помог ей увеличить собственную силу удара.

19 августа Радукану поспорит за выход в четвертьфинал Cincinnati Masters с американкой Джессикой Педулой. На этом турнире она переиграла Серену Уильямс и Викторию Азаренко.

17 августа Рублев преодолел стадию 1/16 финала турнира в Цинциннати. Россиянин оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.

24-летний Рублев —победитель 14 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В сентябре 2021-го он занимал наивысшую позицию в рейтинге ATP — пятую строчку.

Николай Костюков
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