Минприроды заявило об усилении пожарной группировки в Рязанской области

Минприроды России: на ликвидации лесных пожаров в Рязанской области работают 850 человек

На ликвидации лесных пожаров в Рязанской области работают 850 человек, было дано указание об усилении пожарной группировки на указанной территории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минприроды России.

По словам главы ведомства Александра Козлова, в область уже стягиваются дополнительные силы Рослесхоза, МЧС и межрегиональных группировок. К тушению привлекли 300 единиц техники, в том числе четыре вертолета МЧС России.

Козлов также опроверг заявление Рослесхоза, который обвинил власти Рязанской области в сокрытии масштабов лесных пожаров. «Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии», — заверил министр природных ресурсов и экологии.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров. До этого Куренков распорядился направить в охваченный лесными пожарами регион самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео. Дым от возгораний дошел до Москвы и Подмосковья. Второй день жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари.

