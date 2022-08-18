Россельхознадзор раскрыл способы подмены мяса в детских сосисках

РБК: глава Россельхознадзора Данкверт раскрыл способы подмены мяса в детских сосисках

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК раскрыл способы подмены мяса в детских сосисках.

Он заявил, что ситуация с качеством многих продуктов улучшилась после введения государственных информационных систем прослеживаемости, которые позволяют выявлять случаи фальсификации и подмены сырья. Однако «хитрые на выдумки» предприниматели часто стремятся заменить дорогое сырье на более дешевое, предупредил руководитель ведомства.

По словам Данкверта, новые системы позволяют проверить, из чего состоит колбаса, которая производится в том или ином регионе и сколько в ней антибиотиков. При этом производители части не понимают, что Россельхознадзор анализирует поступающее к ним сырье. «И очень стыдно смотреть, когда там пишут «Сосиски детские. ГОСТ» или «Сервелат детский. ГОСТ», когда это не соответствует действительности», — указал глава ведомства.

Он указал на то, что некоторые предприниматели вместо положенных 75 процентов мяса добавляют туда легкие или трахеи. Информацию о нарушениях Россельхознадзор направляет губернаторам, которые собирают комиссию по незаконному обороту промышленной продукции. Данкверт считает, что подмена сырья происходит «от безнаказанности», и административного наказания за такие нарушения мало.

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