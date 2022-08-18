Любителей секс-игрушек предостерегли от хранения их под кроватью

Woman And Home: хранение секс-игрушек под кроватью может привести к инфекциям

Хранение секс-игрушек под кроватью может привести к бактериальным инфекциям, предупредила основательница магазина для взрослых Sh! Кай Хойл. В беседе с Woman And Home она попросила любителей таких устройств не класть их на пол.

Она обратила внимание на то, что под кроватью на поверхностях игрушек будут скапливаться грязь, пыль, шерсть домашних животных. «Ваш лучший вибратор будет кишеть бактериями. Болезнетворные бактерии могут нарушить микрофлору и привести к инфекциям, если во время следующего использования попадут в вагину», — предостерегла Хойл, посетовав, что многие владельцы таких устройств хранят их на полу

Кроме того, она посоветовала не хранить вымытые после использования секс-игрушки в герметичных контейнерах и пластиковых пакетах. «Влага может вызвать появление плесени, так что подойдут шелковые или сатиновые мешочки», — продолжила Хойл. Также, по ее словам, металлические, пластиковые и желеобразные игрушки следует хранить отдельно от силиконовых.

Хойп предложила извлекать батарейки из игрушек после их использования, чтобы заряда хватило на более долгое время. «Вибраторы могут высасывать заряд из батарейки во время хранения, поэтому в тот самый момент, когда вам захочется использовать любимый вибратор, он может быть севшим», — предупредила она. Если к секс-гаджету прилагается зарядное устройство, стоит хранить их вместе, чтобы потом не искать зарядку в самый ненужный момент, подытожила она.

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