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Врачи рассказали о пользе регулярного использования вибраторов

The Sun: регулярные оргазмы помогают женщинам бороться со стрессом

Фото: Gwen Mamanoleas / Unsplash

Врачи раскрыли пользу регулярного использования вибраторов для женщин. Эксперты уверены: постоянные оргазмы помогают бороться со стрессом, улучшают состояние здоровья, говорится в статье The Sun.

Опрошенные изданием американские врачи настаивают: вибраторы должны бесплатно выдавать всем женщинам. Специалисты объяснили это тем, что секс-игрушки помогают не только получать удовольствие, но и многократно увеличивают количество получаемых оргазмов, что положительно сказывается на здоровье.

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В статье исследовательницы Александры Дубинской, опубликованной в научном издании The Journal of Urology, говорится, что у женщин, которые регулярно используют вибратор, улучшилось состояние тазового дна, уменьшилась боль в половых органах, снизился стресс, а также повысился уровень общего сексуального здоровья. Исследователи рассказали, что у некоторых пациенток исчезла проблема с недержанием мочи.

Однако, уточняют эксперты, неясно, как долго придется использовать вибратор, прежде чем он приведет к улучшению здоровья. Тем не менее врачи уверены, что вибраторы следует рассматривать не только как устройства для получения удовольствия, но и как терапевтический гаджет. «Учитывая потенциальную пользу вибраторов для здоровья таза, их рекомендация женщинам должна быть включена в лечение расстройств тазового дна», — отметила Дубинская.

Это не первый случай, когда врачи говорят о пользе вибраторов для здоровья. Так, доктор Дэвид Голдмайер рассказал The Guardian, что многие интимные игрушки могут помочь женщинам с сексуальными расстройствами. «Полагаю, что есть женщины, которые не дисфункциональны и которым просто нравятся секс-игрушки, но для тех, у кого есть настоящая проблема, такие вещи чрезвычайно важны», — сказал он.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук назвал способы спасения брака. Для сохранения семейных отношений, по его мнению, супругам следует признавать и принимать ошибки друг друга, а также обращаться за помощью к психологу.

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Вера Владзиевская
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