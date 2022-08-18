В США высказались об участии Китая в учениях на территории России

Представитель Госдепа США Прайс: США не придают значения участию КНР в учениях в России

Вашингтон не придает чрезмерного значения участию отдельных стран, в том числе Китая, в предстоящих военных учениях «Восток-2022» на территории России, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, пишет ТАСС.

По словам официального представителя дипломатического ведомства, в тренировках задействуют военных из нескольких государств. «В том числе некоторые из тех, с которыми мы сами регулярно проводим свои учения. Мы не придаем чрезмерного значения конкретному участию отдельных стран», — высказал Прайс позицию США.

О том, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) примет участие в крупнейших командно-штабных сухопутных учениях, стало известно в среду, 17 августа.

Учения пройдут на полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Кроме России в них примут участие армии Китая, Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.