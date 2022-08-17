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Китай примет участие в крупнейших российских сухопутных учениях

Минобороны КНР подтвердило участие НОАК в российских учениях «Восток-2022»

Фото: Li He / Globallookpress.com

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в крупнейших командно-штабных сухопутных учениях «Восток-2022», которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября на российской территории. Участие китайских Вооруженных сил подтвердило Минобороны КНР, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«НОАК в ближайшее время направит часть военнослужащих в Россию для участия в учениях "Восток-2022". В них также примут участие контингенты Вооруженных сил Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран», — говорится в сообщении. Пресс-служба ведомства отметила, что это решение не связано с текущей напряженной международной и региональной ситуацией.

26 июля Минобороны России анонсировало проведение командно-штабных учений «Восток-2022», в них примут участие силы Восточного военного округа (ВВО) под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ. Кроме сил ВВО к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации, а также контингенты других стран.

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Дмитрий Сотак
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