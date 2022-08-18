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Бьюти-эксперт перечислила вредящие здоровью глаз повседневные привычки

Бьюти-эксперт Лоу предупредила об опасности совместного использования косметики

Фото: Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Совместное использование косметики, особенно туши для ресниц, теней и подводки для век, представляет потенциальную опасность для здоровья глаз, предупредила бьюти-эксперт Дебби Лоу. В беседе с изданием The Sun она перечислила ряд вредящих здоровью глаз повседневных привычек.

Делиться тушью для ресниц и любой другой декоративной косметикой нельзя, потому что это может привести к конъюнктивиту и даже вшам на ресницах, объяснила специалистка. Также эта безобидная на первый взгляд привычка способна вызвать заражение стафилококковой инфекцией и, как следствие, воспаление и покраснение глаз и ячмень на веках.

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Также Лоу рекомендовала перестать энергично тереть глаза.

На первый взгляд эта привычка выглядит безобидной, но слишком сильное трение может спровоцировать истончение роговицы, разрывы кровеносных сосудов и появление налитых кровью белков и темных кругов под глазами

Дебби ЛоуБьюти-эксперт

Не принесет глазам пользы и слишком частое наращивание ресниц, продолжила эксперт. По ее словам, из-за клея для искусственных ресниц могут повредиться натуральные. Кроме того, на наращенных ресницах скапливаются омертвевшие частички кожи и загрязнения, из-за чего могут развиться инфекционные заболевания глаз. Чтобы снизить риск болезней, Лоу предложила ежедневно очищать искусственные ресницы безмасляным средством для снятия макияжа и дважды в неделю промывать их очищающей пенкой.

К повреждению волосяных фолликулов и потере натуральных ресниц может привести и неправильное снятие накладных ресниц, предостерегла специалистка. Отклеивать их нужно не резким рывком, а максимально осторожно, предварительно смочив веки водой, чтобы ослабить действие клея.

Последнее предостережение Лоу — не надо слишком часто пользоваться тушью и наносить ее слишком густым слоем. Ресницам время от времени надо давать передышку, чтобы избежать их ломкости и пересушивания, повреждения слезной пленки и глазных инфекций, подытожила она.

Ранее офтальмолог Владислав Филиппов предупредил об опасности пластических операций по изменению формы век (блефаропластики). По его словам, при неполном закрытии век или при росте ресниц в сторону глаза значимо повышается риск травмы роговицы.

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Наталья Обрядина
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