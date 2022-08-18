Права на бренд сигарет West перешли в России к новым собственникам

РБК: Imperial Brands передала ООО «Интернэшнл тобакко групп» права на бренд сигарет West

Производитель сигарет Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu) передал исключительные права на несколько торговых марок новым собственникам российского бизнеса. Об этом в четверг, 18 августа, пишет РБК.

Как следует из бюллетеня Роспатента, исключительные права на несколько десятков товарных знаков, связанных с брендами West, «Максим» (Maxim) и Parker & Simpson (P&S) перешли по договору отчуждения к ООО «Интернэшнл тобакко групп» (ранее «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг»). Роспатент зарегистрировал передачу прав на визуальные образы различных видов сигарет, абстрактных изображений, ливрей для гоночных машин и рекламных слоганов этих марок.

Производитель табака Imperial brands приостановил бизнес и производство в России в марте. Как заявлял в беседе с «Лентой.ру» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков, существенного сокращения производства сигарет из-за ухода табачных компаний вряд ли стоит ожидать, поскольку оставшиеся на рынке компании смогут восполнить дефицит. Он допустил, что ассортимент может снизиться, однако это станет импульсом для многих отказаться от употребления никотиносодержащих продуктов, считает Зыков.