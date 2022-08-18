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Экономика

Курс евро опустился ниже 60 рублей

Курс евро опустился ниже 60 рублей на бирже
СюжетКурс доллара:

Фото: Shutterstock

Курс евро на торгах на Московской бирже 18 августа опустится ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные площадки.

На момент написания новости он стоил 60,25 рубля (минус 1,41 процента). Курс доллара опустился до 59,78 рубля (минус 2,66 процента).

Российская валюта сохраняет тенденцию к укреплению последних месяцев, обусловленную административными ограничениями и снижением спроса со стороны импортеров в условиях санкций. Российские власти ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля, заявил ранее глава Министерства экономического развития России Максим Решетников.

В июне глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Власти не исключают использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций, направленных на стабилизацию курса. По словам руководителя министерства, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.

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Платон Щукин
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