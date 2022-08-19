Популярный российский ведущий поделился впечатлениями от поездки в Абхазию

Телеведущий Шепелев показал видео из Абхазии и назвал страну необыкновенным местом

Популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев, отдыхающий в Абхазии, восхитился красотой страны и назвал ее необыкновенным местом. Впечатлениями от поездки он поделился в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шепелев показал в сторис несколько видео, в которых продемонстрировал горную реку, самшитовые рощи и бабочек, садящихся ему на одежду. «Есть такие места на Земле, в которых оказываешься, как будто смотришь кино. Настолько красиво и необыденно — чистая магия! Абхазия — одно из таких мест», — написал телеведущий в одном из постов, опубликовав фотографии, на которых вместе с близкими позирует у реки. Он также назвал страну необыкновенной и отметил, что впечатления от нее напомнили ему сон.

Ранее россиянка, побывавшая в Абхазии, перечислила главные минусы страны, омрачившие ее путешествие. Туристка, в частности, заявила, что отдыхающих часто обманывают с экскурсиями.

Летом 2022 года курорты Абхазии стали одним из самых популярных у российских туристов направлений. При этом, несмотря на то что туры в Абхазию пользуются большим спросом, на Черном море пока мало отелей, которые могут составить конкуренцию турецким.