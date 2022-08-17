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Турагенты назвали страны-конкуренты Турции в летний период

TourDom: конкуренцию Турции летом составили курорты России и Абхазии

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Направлениями, которые конкурируют с Турцией на рынке организованного туризма в летний период, названы Россия, Абхазия и Египет. Об этом стало известно из результатов опроса турагентов порталом TourDom.ru.

Согласно полученным данным, наибольшей популярностью у россиян пользуются путевки по стране — за них проголосовало более 41 процента респондентов. На втором месте — курорты Абхазии, набравшие 22 процента голосов специалистов. «Туры на этих направлениях пользуются спросом, но надо учитывать, что на Черном море пока еще очень мало пляжных отелей, которые могут составить конкуренцию турецким», — отметили авторы материала.

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Еще 21 процент опрошенных проголосовали за Египет. Отмечается, что данная страна традиционно входит в топ, но летом ее популярность ограничена сезонным фактором, а также недостатком прямых рейсов из регионов. Также в число востребованных летних направлений вошли ОАЭ (21 процент голосов) и Мальдивы (18 процентов). Наименее востребованы страны Юго-Восточной Азии и Европы, набравшие по одному проценту голосов экспертов.

Ранее в августе специалисты туротрасли предположили, что в зимнем сезоне россияне заинтересуются поездками в страны Африки и Персидского залива. По прогнозам руководителя «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, из-за пандемии путешественники будут больше стремиться отдыхать в местах, «где больше природы и меньше людей».

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Валентина Процкова
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