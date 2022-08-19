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Спорт

Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в турецкий клуб

Тренер Станислав Черчесов пожелал Артему Дзюбе удачи в турецком «Адана Демирспор»
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на переход Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист пожелал удачи не только форварду, но и его соотечественнику Магомеду Оздоеву, который перешел в «Фатих Карагюмрюк». «Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами», — заявил Черчесов, работавший с игроками в сборной России.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
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