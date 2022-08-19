Румыния выслала работника российского посольства

Правительство Румынии выслало работника посольства России в Бухаресте

Румынское правительство объявило, что высылает одного из работников посольства России в Бухаресте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики, передает РИА Новости.

«Румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации. Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Адреску осудил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет взгляды Будапешта на европейскую солидарность и поддержку Украины.

24 июля стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) расценили как предательство готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наладить диалог с Россией. Журналист Уильям Наттрасс заявил, что в ЕС посчитали малодушным подобное стремление сотрудничать.