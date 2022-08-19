Окулист рассказал о неприятном заболевании глаз из-за некачественной косметики

Офтальмолог Кузнецов: из-за некачественной косметики может появиться ячмень

Из-за некачественной косметики на глазу может появиться ячмень, уверен врач-офтальмолог Валерий Кузнецов. О способе борьбы с этим неприятным недугом он рассказал в интервью для «Вечерней Москвы».

«Гордеолум, или, как его еще называют в простонародье, ячмень — это воспаление сальной железы вокруг ресницы. То есть фактически ячмень — это уплотнение и гиперемия вокруг растительности на нижнем или верхнем веке», — объяснил врач. По его словам, в группу риска тех, кто подвержен этому недугу попадают маленькие дети, пожилые люди со сниженным иммунитетом и взрослые, у которых есть системные заболевания, например, сахарный диабет.

Причина возникновения ячменя — бактериальная инфекция или нарушение правил личной гигиены, например, при ношении контактных линз или применении некачественной косметики, уверен окулист. «Внутрь железы века попадают болезнетворные микроорганизмы, что приводит к закупорке выводного протока и нагноению пораженной области», — пояснил он.

Кузнецов предупредил: нельзя дотрагиваться до пораженной зоны и выдавливать ячмень. По его словам, это может привести к серьезным последствиям для организма, к примеру, менингиту или тромбозу кавернозного синуса.

«Нужно дождаться, когда сам очаг воспаления начнет созревать. Чтобы ускорить процесс заживления, можно три-четыре раза в день прикладывать теплый компресс», — сообщил эксперт.

Кузнецов отметил, что чаще всего ячмень проходит сам по себе, но в некоторых случаях требуется прием препаратов и лечение глазными каплями. «Также могут назначить антибиотики внутрь, особенно когда речь идет о маленьких детях, которые часто болеют гиперемией», — заключил он.

Ранее офтальмолог Владислав Филиппов предупредил об опасности пластических операций по изменению формы век (блефаропластики). По его словам, при неполном закрытии век или при росте ресниц в сторону глаза значимо повышается риск травмы роговицы.