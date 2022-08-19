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«Газпром» ответил на онлайн-флешмоб для турбины Siemens

«Газпром» ответил на предложение поддержать турбину Siemens песнями
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

«Газпром» ответил в Twitter на публикацию Siemens Energy с предложением организовать онлайн-флешмоб для турбины, ожидающей отправки в Россию.

Так как владелец не забирает оборудование, Siemens предложила собрать плейлист в поддержку «бедняжки» — сама компания посчитала, что к случаю подойдет песня So Lonely («Так одиноко»). Российская компания прокомментировала твит, посоветовав Siemens включить одинокой турбине песню Breaking the Law («Нарушая закон») рок-группы Judas Priest.

Турбина необходима для прокачки газа по «Северному потоку» — основному маршруту поставок российского топлива в Европу. В июне «Газпром» сообщил, что не смог вернуть турбину из ремонта в Канаде из-за санкций. Ссылаясь на отсутствие турбины российская компания снизила экспорт, поставки идут на 20 процентах от максимальной мощности прокачки.

К настоящему времени Канада согласилась выпустить оборудование для доставки в Россию, турбина находится в Германии, а Siemens Energy заявила о полной готовности документов для ее транспортировки. Однако теперь доставке турбины противится Россия, заявляя, что европейский санкционный режим не позволяет «Газпрому» принять оборудование.

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Софья Ермакова
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