Россиянка приняла ванну с икрой на берегу океана и возмутила жителей Камчатки

Российский фотограф приняла ванну с икрой на Камчатке и возмутила пользователей сети

Российский фотограф Кристина Макеева приняла ванну с икрой во время поездки на Камчатку и вызвала возмущение пользователей сети. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на это обратил внимание портал TourDom.

На размещенных кадрах девушка лежит без одежды в ванне, наполненной красной икрой. Фото сделано на пляже на берегу Тихого океана. «Ее тут не просто много, а завались. Вот мы и показали, что такое "завались"», — подписала пост россиянка.

Тем не менее снимки возмутили пользователей сети, среди которых были местные жители. «У нас икры действительно много, но цена такая, как будто мы не на Камчатке живем», — писали юзеры. В ответ на критику девушка уточнила, что для фотосессии использовалась вегетарианская версия красной икры.

Подписчики Telegram-канала «Крыша ТурДома» также выразили неоднозначное мнение в комментариях. «Видео ужасное. И неважно, имитация или настоящая икра. Нельзя издеваться хоть над какой-либо едой, икра это или хлеб. Это кощунство», «Икра красиво смотрится на блинчике, но не в ванне, а в ней еще и человек лежит!» — писали они.

Другие пользователи оценили креативность девушки. «Видео эффектное и оригинальное, хорошая реклама Камчатке могла бы выйти», «Ванны принимают разные — молочные, пивные, винные… А на Камчатке улучшают состояние кожи икрой: вина-то нет, да и коров немного», — отметили юзеры.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о снижении стоимости пакетных туров на Камчатку — самый бюджетный вариант с учетом перелета обойдется в 49 тысяч рублей. Туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест у национального перевозчика «Аэрофлот» по специальной цене и теперь чартерные рейсы будут заменяться регулярными.