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Полеты на Камчатку стали доступнее для россиян

АТОР: стоимость пакетных туров на Камчатку начинается от 49 тысяч рублей на человека

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Организованные туры на Камчатку снизились в цене по сравнению с апрелем. О том, что отдых в дальневосточном регионе стал доступнее для россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что туроператор Fun&Sun выкупил блоки мест у национального перевозчика «Аэрофлот» по специальной цене и теперь чартерные рейсы будут заменяться регулярными.

При этом стоимость путевок не повысится — самый бюджетный пакетный тур с перелетом обойдется от 49 тысяч рублей на человека.

Отмечается, что в апреле путевки стоили от 55 тысяч рублей на человека. В программу восьмидневного путешествия было включено проживание, перелет, трансфер и экскурсии.

Ранее Ростуризм объявил о расширении географии летних туристических чартеров. В новый список направлений включены 12 регионов страны, в том числе Камчатка, Чеченская Республика, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия, Приморский край, Сахалин, Калининградская область, Дагестан и Татарстан.

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Ксения Жарова
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