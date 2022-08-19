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Названы способы носить обувь на каблуках без боли

Hindustan Times: чтобы снять боль от новой обуви, нужно склеить пластырем два пальца стопы

Фото: unsplash

Редакторы портала Hindustan Times назвали способы носить обувь на каблуках без боли. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Первым делом перед выходом на улицу специалисты советуют склеить между собой третий и четвертый пальцы медицинским пластырем, не затягивая его слишком туго. По их словам, данный способ помогает снять напряжение со всей стопы.

Кроме того, растянуть обувь маленького размера помогут два пакета, наполненные водой. Их, в свою очередь, необходимо поместить в носок обуви и убрать в морозильную камеру холодильника на ночь.

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Также после покупки новой обуви необходимо придать шероховатость ее подошвам, поскольку их поверхность достаточно скользкая, за счет чего могут образоваться мозоли и натоптыши. Поэтому авторы материала рекомендуют использовать для этого наждачную бумагу.

В заключение журналисты предложили читателям обратить внимание на туфли на платформе. Уточняется, что данная обувь снижает вероятность получения болевых ощущений и травм. Помимо этого, танкетка обеспечивает дополнительное сцепление вокруг лодыжек и изделия, что помогает поддерживать равновесие.

В июле российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов перечислил самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят шлепанцы, балетки, сандалии и туфли на высоком каблуке. «Стопа в них не фиксирована, что часто приводит к различным травмам. Плоская жесткая подошва влияет на быструю утомляемость ног», — описал он вред от ношения шлепанцев.

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Мария Винар
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