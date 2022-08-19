Мощный ливень затопил столицу российского региона

Сильный ливень затопил улицы Симферополя и остановил транспорт

Сильный ливень затопил улицы Симферополя, в некоторых районах выпал град. Кадры с места публикует РИА Новости.

Из-за подтопления улиц в столице Крыма остановились троллейбусы. Непрекращающиеся потоки дождевой воды затруднили движение на дорогах.

Мощные осадки накрыли еще один город российского региона — Ялту.

Об обильных осадках и возможном формировании смерчей над морем на Кубани ранее сообщало местное управление МЧС. Такие прогнозы даются на 19 августа в период с 10:00 до 12:00 по московскому времени и до конца суток, а также в течение выходных: 20 августа и до второй половины дня 21 августа.

Тем временем в Сибири 19 августа выпал первый снег. Зимняя погода зафиксирована в Горном Алтае. Местами снег также выпал в Кемеровской области.