Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва оценила возможные угрозы после переброски российских МиГ-21И в Калининград

Минобороны Литвы: переброска истребителей не повлияет на военный баланс Прибалтики
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска российских истребителей МиГ-21И, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», в Калининградскую область не повлияет на военный баланс в Прибалтике. Его слова приводит Delfi.

По мнению главы литовского оборонного ведомства, это не создаст угроз для стран Запада.

«Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — оценил возможные угрозы Анушаускас.

Ранее Министерство обороны России показало кадры переброски трех самолетов МиГ-31И на аэродром Чкаловск Калининградской области. В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией, а также морской авиацией Балтийского флота.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, комментируя данную ситуацию подчеркнул, что НАТО не представляет угроз для России, в связи с которыми ей пришлось бы предпринимать дополнительные шаги по стратегическому сдерживанию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников
Патрушев допустил причастность США к созданию коронавируса
Украинские военные обстреляли Запорожскую ТЭС
В Совбезе заявили о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру
Патрушев заявил о попытках Запада организовать «цветные революции» в Казахстане
Хирург назвала самые странные запросы россиян на пластические операции
Названы препятствия для признания США России спонсором терроризма
Гиена отбила добычу у одноглазого леопарда и попала на видео
Видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на Запорожской АЭС
В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.