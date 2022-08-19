Литва оценила возможные угрозы после переброски российских МиГ-21И в Калининград

Минобороны Литвы: переброска истребителей не повлияет на военный баланс Прибалтики

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска российских истребителей МиГ-21И, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», в Калининградскую область не повлияет на военный баланс в Прибалтике. Его слова приводит Delfi.

По мнению главы литовского оборонного ведомства, это не создаст угроз для стран Запада.

«Я думаю, что нам не нужно слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — оценил возможные угрозы Анушаускас.

Ранее Министерство обороны России показало кадры переброски трех самолетов МиГ-31И на аэродром Чкаловск Калининградской области. В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией, а также морской авиацией Балтийского флота.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, комментируя данную ситуацию подчеркнул, что НАТО не представляет угроз для России, в связи с которыми ей пришлось бы предпринимать дополнительные шаги по стратегическому сдерживанию.