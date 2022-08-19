Каррера оценил перспективы Дзюбы в чемпионате Турции

Массимо Каррера высоко оценил перспективы Артема Дзюбы в чемпионате Турции

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24.

Специалист высоко оценил перспективы связки россиянина с итальянцем Марио Балотелли. «Это два качественных и физически сильных нападающих. Их связка будет одной из самых интересных и забивных в чемпионате Турции. На пару они будут разрывать оборону соперников», — рассказал Каррера.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.