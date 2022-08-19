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Влад Лисовец назвал модный женский тренд на ближайшие 100 лет

Стилист Влад Лисовец заявил, что через сто лет женщины будут носить откровенную одежду

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Влад Лисовец назвал модный тренд для женщин на ближайшие сто лет. Своими размышлениями на данную тему эксперт поделился с изданием KP.RU.

Согласно информации, Лисовец посетил фестиваль «Таврида. АРТ» в Судаке, на котором прочитал лекцию о моде. Стилист рассказал, что в последнее время многие россиянки недовольны своей внешностью и пытаются ее изменить. «Сейчас женщины нередко пытаются нарисовать себе новое лицо. А ведь у славянок оно очень нежное. Глядя на соцсети, на те тренды, что появляются в мире, они пытаются его видоизменить и становятся "как все". (...) Мода по-русски — это больше легкости», — заявил Лисовец и пояснил, что не стоит бояться быть собой.

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Кроме того, специалист отметил, что женщины никогда не откажутся от откровенных нарядов. «Женщины все равно станут красить губы и носить сексуальную одежду. Нами управляет секс. У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется», — утверждает стилист.

Ранее в августе Владислав Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин. В первую очередь специалист призвал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой и обуви на высоких каблуках.

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Мария Винар
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