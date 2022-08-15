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Стилист Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин

Российский стилист Лисовец назвал белые джинсы недопустимой вещью в женском гардеробе

Фото: Alexandra Tran / Unsplash

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Владислав Лисовец назвал недопустимые вещи в гардеробе у женщин. Своими размышлениями на указанную тему он поделился с изданием Woman's Day.

В первую очередь специалист призвал отказаться от белых джинсов, курток из денима со стразами и вышивкой и обуви на высоких каблуках. По его словам, с помощью данных предметов гардероба многие люди пытаются показать свою финансовую обеспеченность. «Причем все это не из простого магазина, а чтобы было видно: за эту вещь заплатили большие деньги», — рассказал эксперт.

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Кроме того, он добавил в свой список меховые жилетки, приталенные пуховики из стеганой ткани и джинсы, заправленные в сапоги на каблуках высотой пять-семь сантиметров. «Это катастрофа! Это какая-то параллельная российская мода», — заявил стилист, также включив в перечень шубы в пол из натурального меха, лаковые сумки с аппликациями, микроюбки и угги.

В заключение Лисовец отметил, что на данный момент в моде преобладает естественность. При этом важно, чтобы женщина выглядела ухоженной. «Мне эта тенденция с отказом от косметики, от татуажа бровей, наращенных ресниц и огромных стрелок очень нравится, потому что меня не обманывают», — пояснил эксперт.

Ранее Владислав Лисовец перечислил модные фасоны мужских брюк на осень. Так, в одежде будет преобладать утонченный крой, который постепенно начнет замещать вещи объемных оверсайз-силуэтов. Лисовец также допустил востребованность прямых и облегающих моделей.

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Мария Винар
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