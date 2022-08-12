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Российский стилист перечислил модные фасоны мужских брюк на осень 2022 года

Российский стилист Лисовец заявил, что популярность обретают расклешенные брюки и джинсы

Фото: Sabelnikova Olga / Shutterstock

Российский стилист, предприниматель и телеведущий Владислав Лисовец перечислил модные фасоны мужских брюк на осень 2022 года. Соответствующие рекомендации появились на официальном сайте эксперта.

Так, специалист заявил, что в одежде будет преобладать утонченный крой, который постепенно начнет замещать вещи объемных оверсайз-силуэтов. В то же время популярность обретают расклешенные брюки и джинсы, в частности, клеш от колен. Лисовец также допускает востребованность прямых моделей и слим (облегающих).

Комментарий эксперт сопроводил подборкой фотографий с удачными, по его мнению, образами. Упомянутые фасоны брюк сочетаются с плотными водолазками, джемперами в полоску, классическими рубашками и поло.

В июле в российском модном бренде «Снежная Королева» назвали самую модную одежду для мужчин. Свою актуальность не утрачивают сорочки, причем не только классические модели, но и варианты в стиле casual. По этой причине стоит присмотреться к рубашкам с гавайскими принтами и однотонным льняным с воротником мао (воротник-стойка с закругленными краями).

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Полина Гераскина
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