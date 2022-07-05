Названа самая модная одежда для мужчин

В «Снежной Королеве» рубашки с воротником мао назвали самыми модными для мужчин

В российском модном бренде «Снежная Королева» назвали самую модную одежду для мужчин. Соответствующие рекомендации руководителя PR-направления компании Ольги Демидовой поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 5 июля.

Эксперт утверждает, что в последние несколько сезонов мужская мода становится более выразительной и диктуется глобальными тенденциями, в частности разумным потреблением. Так, гардеробы все чаще составляются по принципу капсулы, в которой базовые вещи высокого качества легко сочетаются между собой.

По мнению специалиста, свою актуальность не утрачивают сорочки, причем не только классические модели, но и варианты в стиле кежуал. По этой причине стоит присмотреться к рубашкам с гавайскими принтами и однотонным льняным с воротником мао (воротник-стойка с закругленными краями). Упомянутые предметы гардероба будут удачно сочетаться с любыми брюками, джинсами или шортами.

Фото: Снежная Королева

Утверждается, что в мужском гардеробе также необходимы шорты из фактурного трикотажа или льна, а также брюки-каррот. Последние отличаются защипами в области бедер и зауженными низами.

Кроме того, в бренде перечислили самые трендовые оттенки, переходящие из сезона в сезон. В их числе оливковый, сливочный и различные оттенки синего: от небесно-голубого до насыщенного темного.

Ранее в июле модный редактор Vogue Александр Марен назвал самые сексуальные тренды в мужской одежде, представленные на Неделе высокой моды в Париже. Стилист отметил, что популярными в будущем году станут обнажающие ягодицы трусы-джоки, а также юбки в ковбойском стиле.