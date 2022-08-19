В российском регионе нашли уникальную мотыгу древних эскимосов из китовой кости

Археологи нашли на Чукотке мотыгу древних эскимосов из китовой кости с гравировкой

Российские археологи во время обследования побережья Берингова пролива нашли 29 принадлежащих древним эскимосам артефактов, среди которых уникальная мотыга с рельефным сюжетным рисунком. Об этом сообщает информагентство «Чукотка».

Экспедиция, организованная Российским НИИ природного и культурного наследия имени Лихачева и Государственным музеем Востока, обследовала десять археологических памятников на побережье Чукотского района, а также три новых памятника в районе горы Тунытлин. Археологи собирали артефакты древнеэскимосской культуры, вымываемые морем или дождем на поверхность.

Руководитель экспедиции Кирилл Днепровский рассказал, что одной из находок стала мотыга из кости кита и рукоятью из клыка моржа. «При этом на рукояти рельефно изображен кит и выгравированы изображения людей, кита, каяка, гарпуна и линии, напоминающие моржовые клыки, высунутые из воды», — описал артефакт археолог.

Уникальность находки заключается в том, что сюжетные гравированные изображения не характерны для изделий эскимосов XII-XV веков, которыми датируется мотыга. Обычно, изделия того времени украшены абстрактными орнаментами с повторяющимся геометрическим рисунком. Днепровский подчеркнул, что такие находки еще не делали ни на Чукотке, ни на Аляске.

Мотыгу древних эскимосов отправят на реставрацию в Москву, после которой артефакт передадут в Музейный центр «Наследие Чукотки».

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