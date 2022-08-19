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Приложение Okko исчезло из App Store

Онлайн-кинотеатр Okko заявил об исчезновении своего приложения из магазина App Store

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Приложение онлайн-кинотеатра Okko исчезло из магазина для устройств на платформе iOS App Store. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители онлайн-сервиса.

В данный момент специалисты устанавливают причину исчезновения сервиса из магазина. Отмечается, что никаких объяснений от компании Apple в онлайн-кинотеатре не получали. В Okko заверяют, что ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме.

Сервис также остается доступен на SMART TV, устройствах на операционной системе Android и в веб-версии на сайте. По данным компании, 74 процента просмотров Okko приходится на устройства со SMART TV, 15 процентов зрителей предпочитают просмотр с мобильных приложений и 11 процентов смотрят контент в веб-версии.

Ранее Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте съемок масштабного исторического проекта «Любовь Советского Союза». Восьмисерийный драматический сериал расскажет о жизни звезды советского театра и кино 30-х годов.

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Варвара Кошечкина
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