Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей

Суд оштрафовал «Оранж Бизнес Сервисез» за пропуск вызова с подменного номера из-за рубежа

Суд оштрафовал оператора связи «Оранж Бизнес Сервисез» («дочка» французской компании Orange Business Services) на один миллион рублей за пропуск вызова с подменного номера из-за рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным агентства, оператора связи признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»).

В Роскомнадзоре рассказали, что звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о терактах, информации, создающей угрозу для жизни и здоровья граждан, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер.

Отмечается, что это первый в России штраф за подобное правонарушение.

Ранее сообщалось о том, что российский суд оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Поводом стал отказ платформы удалить несколько экстремистских каналов, в которых размещались посты о методах саботажа для задержки поездов с военной техникой и другие подобные материалы.