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Депутаты проголосовали за отставку мэра российского города-миллионника

В Краснодаре депутаты проголосовали за отставку мэра Алексеенко

Кадр: страница «Город Краснодар» во «ВКонтакте»

Депутаты Краснодарской городской думы проголосовали за отставку мэра Андрея Алексеенко. Итоги голосования были озвучены во время прямой трансляции с заседания, которая ведется на странице думы города-миллионника в социальной сети «ВКонтакте».

Депутаты думы проголосовали за это решение единогласно.

«Это не потому что мы хотим, Андрей Анатолиевич, вас освободить. Ну, есть заявление, мы принимаем решение», — заявила спикер гордумы Вера Галушко.

Спикер отметила, что понимает, куда идет работать Алексеенко, поэтому голосовала за прекращение его полномочий. «Есть долг русского человека, долг мужика, который просто обязан идти. Есть приказ — ответ "да". (...) Только такие как вы, а не хлюпики, идут туда», — подытожила Галушко.

Как заявил сам Алексеенко, он займется помощью Харьковской области, так как там «много чего нужно делать». «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что чиновник займет должность главы «правительства Харьковской области».

Ранее сообщалось, что Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Он возглавлял город девять месяцев.

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Валерий Розенберг
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