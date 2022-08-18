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Мэр Краснодара подал в отставку

Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку по собственному желанию
Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. По словам губернатора региона Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин, но на более высоком уровне.

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Юлия Ямпольская
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