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В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»

Аналитик Демидов допустил запуск «Северного потока-2» при режиме ЧС в Европе

Фото: Thomas Escritt / Reuters

Вероятность полноценного запуска газопровода «Северный поток-2» практически отсутствует, поскольку это станет политическим проигрышем для Евросоюза. Тем не менее, вынужденный, кратковременный пуск возможен, для этого на территории союза придется ввести режим чрезвычайной ситуации. О таком сценарии в разговоре с «Лентой.ру» высказался аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за запуск газопровода «Северный поток-2». «Федеральный министр по делам экономики и защиты климата [Роберт Хабек] должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии», — сказал он, добавив, что в ФРГ нужно как можно скорее запустить газопровод, чтобы заполнить газохранилища на зиму.

«Вероятность запуска "Северного потока-2" минимальна в связи с тем, что для ЕС это будет политическим проигрышем. Более того, это будет поражением и США, которые приложили все усилия, чтобы остановить проект, — считает Демидов. — Глава МИД Германии Анналена Бербок и другие политики ее уровня заявляют, что газопровод не получил разрешение на эксплуатацию как не соответствующий европейскому энергетическому законодательству».

Для соблюдения законодательства, как объяснил аналитик, необходимо, чтобы «Газпром» не был монополистом на всех этапах поставки газа, то есть, в вопросе добычи, транспортировки, продажи.

«Формально, это является решаемой задачей — "Роснефть" заявляла в конце 2021, что готова быть одним из поставщиков газа через "Северный поток-2", — напомнил собеседник "Ленты.ру". — Но запуск газопровода может стать последним решением в карьере не только Бербок, но и всего кабинета министров ФРГ, включая канцлера, так как одним из пунктов предвыборной кампании Бербок был отказ от "Северного потока-2"».

Одновременно с этим, по словам Демидова, «зеленые» в Бундестаге уже не против расконсервации угольных станций по генерации электроэнергии. Но угольная генерация не может восполнить всю потребность ФРГ.

«Учитывая этот факт, а также при условии холодной зимы в центральной Европе, можно предположить, что количество предложений о запуске "Северного потока-2" увеличится и мы можем стать свидетелями его "временного" запуска. Для такого запуска в ЕС должен быть введен режим ЧС», — заключил аналитик.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сказал, что страна больше не будет опираться на дешевый газ из России. «Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — заверил он.

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Наталия Белова
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