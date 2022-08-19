Apple рассказала об уязвимости своих гаджетов

AP: Apple предупредила пользователей об уязвимостях iPhone, iPad и Mac

Apple раскрыла серию серьезных уязвимостей в собственных смартфонах, планшетах и компьютерах. Об этом сообщает Associated Press.

По словам журналистов AP, американская компания рассказала о проблемах с безопасностью собственных устройств на своем сайте, однако сперва на заявление обратили внимание только разработчики ПО. В сообщении уточняется, что критические уязвимости потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над iPhone, iPad и Mac.

Изучившая отчет генеральный директор SocialProof Security Рэйчел Тобак заметила, что уязвимости позволяют злоумышленникам выдавать себя за владельца устройства и впоследствии запускать любое программное обеспечение от его имени. Эксперты по безопасности предупредили пользователей о необходимости как можно быстрее обновить свои Apple-девайсы до новых версий ОС.

Apple не стала уточнять в отчетах, как, где и кем были обнаружены уязвимости. Во всех случаях представители корпорации цитировали анонимного исследователя.

Ранее IT-специалист Майкл Горовиц выяснил, что VPN-сервисы в экосистеме Apple могут недостаточно скрывать передаваемые данные. В Apple не прокомментировали исследование автора.