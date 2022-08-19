Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Сенсорные кнопки в новых автомобилях раскритиковали

Vi Bilägare: автомобили с физическими кнопками управляются быстрее, чем с сенсорными

Фото: Samuele Errico Piccarini / Unsplash

Журналисты шведского издания Vi Bilägare раскритиковали новые интерфейсы в современных автомобилях. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты портала изучили современные автомобили и попытались выяснить, сколько времени требуется водителю для выполнения тех или иных задач. В результате выяснилось, что пользователи раритетных машин с физическими кнопками справлялись с переключением различных функций быстрее, чем владельцы новых авто, оборудованных сенсорными экранами.

В рамках исследования специалисты протестировали 11 новых автомобилей и раритетный Volvo C70 2005 года выпуска. Последнее авто было оснащено исключительно физическими переключателями. Во время тестов авторы проверяли, как быстро водители включали обогрев сидений, регулировали температуру в салоне, переключали радио, работали с бортовым компьютером. Выяснилось, что физические интерфейсы позволяют управлять функциями быстрее, чем сенсорные.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Журналисты измеряли не только время, за которое водители справлялись с заданием, но и другие факторы. В итоге Volvo C70 оказался победителем с оценкой 4,5 балла — так, для выполнения четырех задач потребовалось меньше 10 секунд. Оснащенный приборной панелью нового поколения Volkswagen ID.3 получил 2,25 балла и оказался на последнем месте — на выполнение задач в данной машиной ушло более 25 секунд.

Ранее активисты проекта Dawn обвинили Tesla в том, что ее электромобили могут быть опасны для детей. В ходе независимых тестов оборудованные автопилотом машины американского производителя не смогли остановиться перед манекеном высотой до одного метра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» остановят
Депутат Госдумы призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию
Швейцарский банк призвали одуматься
Психолог перечислила признаки излишней вовлеченности в работу
«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ
Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном курортном штате США
Созданы чернила для печати 3D-татуировок
Редчайший тигр растерзал фермера
На сотрудника российского изолятора возбудили дело за взятку игровой консолью
Россиянам перечислили виды упражнений до и после дачных работ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.