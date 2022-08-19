Политолога Шульман оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал Шульман на 10 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман (признана в России иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева сообщает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Отмечается, что 19 августа политолог Шульман отмечает день рождения.

В июле сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Екатерины Шульман в реестр СМИ-иноагентов.

12 апреля политолог уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. По ее словам, она пробудет в Германии год. Также политолог отметила, что не считает себя политэмигрантом.

15 апреля Шульман внесли в реестр СМИ-иноагентов. Позже она сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения ведомства. Политолог заявила о намерении подать в суд для того, чтобы узнать основания для включения ее в реестр.