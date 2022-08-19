Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома

Рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На юго-востоке Москвы рухнула стена старого дома. В результате происшествия погиб рабочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего», — объяснил источник агентства, добавив, что мужчина не успел отбежать от падающей стены.

Ранее стало известно, что в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

Начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил, что вторая сторона жилого дома в Омске, где обрушилась стена, находится в аварийном состоянии, из-за чего сохраняется угроза дальнейшего обрушения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Вероятность отключения смартфонов в России оценили
Эстонскому правительству пригрозили массовыми протестами
Токаев понадеялся на участие Путина в саммите СНГ
Российский сенатор публично отрекся от выступившей против СВО дочери
Умер британский актер Брюс Монтегю
Психиатр назвал способы поддержать себя во время обострений
Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от Украины
В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома
Церковь любителей галлюциногенных грибов решила засудить полицию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.