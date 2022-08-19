Вероятность отключения смартфонов в России оценили

В Telecom Daily заявили, что отключить можно любой смартфон, подключенный к интернету

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил вероятность отключения смартфонов российских пользователей. Об этом сообщают «Известия».

В разговоре с журналистами Кусков заметил, что перспектива отключения устройств пользователей из России существует. «Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому ее можно отключить», — заявил руководитель Telecom Daily, подчеркнув, что в этом нет ничего нового.

По словам эксперта, отключить можно любой смартфон, который подключен к интернету: «А если он не подключен, тогда непонятно, зачем вообще нужен смартфон». Кусков также отметил, что единственный способ обезопасить российских потребителей — создать собственный смартфон и операционную систему.

Журналисты заметили, что таким образом специалист отреагировал на заявление председателя Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Натальи Касперской. Ранее она подчеркнула, что гипотетически все смартфоны на территории России могут быть выключены.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России упали продажи смартфонов из-за проблем с поставками. В частности, выручка МТС от ретейла снизилась почти вполовину, Tele2 — на 12 процентов.