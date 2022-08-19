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В Нальчике состоялся чемпионат республики по воркауту

В Нальчике состоялся чемпионат по воркауту, в котором приняли участие 20 атлетов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нальчике состоялся первый чемпионат республики по воркауту — уличной гимнастике. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в соревнованиях приняли участие 20 юношей из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Отмечается, что площадку для проведения состязаний предоставила школа №23. На базе учебного заведения спортсмены выполняли упражнения «Солнышко», «Горизонт», «Уголок», стойки на руках и другие.

По результатам турнира Ибрагим Кундетов замкнул тройку призеров. В то же время второе место занял Ацамаз Цаллагов из Владикавказа, а победу одержал Кантемир Туниев из Баксана. Известно, что достижения атлетов отметили кубками, дипломами и специальными призами, которые вручили победителям в торжественной обстановке.

Указанный турнир провело региональное отделение общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» совместно с министерствами просвещения и молодежи республики.

В апреле региональный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» провели на территории Северной Осетии. Соревнования состоялось на пяти площадках, а основной базой стало профессиональное училище № 5 Владикавказа. Всего в чемпионате приняли участие 22 конкурсанта по 14 компетенциям.

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Майя Пономаренко
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