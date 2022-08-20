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Спорт

Бывший футболист «Локомотива» предостерег перешедшего в турецкий клуб Дзюбу

Бывший футболист «Локомотива» Дюрица посоветовал Дзюбе осторожнее шутить в Турции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица, игравший в чемпионате Турции, дал совет российскому форварду Артему Дзюбе, перешедшему в «Адана Демирспор». Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок предостерег нападающего от смелых шуток, призвав его быть осторожнее. «Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать», — заявил Дюрица.

По словам бывшего футболиста, Дзюба быстро поймет, что в Турции все по-другому. «Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского», — подчеркнул словак.

О контракте Дзюбы с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год. В клубе он будет выступать под 24-м номером.

Алексей Гусев
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