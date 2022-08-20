В Госдуме заявили о распространении фейка про вброс на думских выборах

Депутат Госдумы Пискарев заявил о распространении фейка про вброс на выборах

В комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне заявили о массовом распространении фейка о якобы имевшем место вбросе 17 миллионов голосов на думских выборах 2021 года. Об этом пишет пресс-служба комиссии в своем Telegram-канале.

«Комиссией Госдумы по расследованию фактов иновмешательства зафиксировано массовое распространение запущенного из Прибалтики фейка о якобы имевшем место вбросе 17 миллионов голосов на думских выборах 2021 года», — сообщается в посте.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, сегодня распространение фейков о проходивших год назад выборах в России — «это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов». Кроме того, депутат подчеркнул, что распространением фейков о фальсификации выборов в РФ «западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия».

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) и комиссия находится в тесном взаимодействии, добавил Пискарев: «Все случаи подобных действий нами фиксируются и им дается правовая оценка во взаимодействии с компетентными органами».

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что российские эмигранты, переселившиеся в Прибалтику после начала спецоперации на Украине, решили запустить «мыльные пузыри фейков». Глава комиссии добавила, что сейчас удары «идут один за другим».