Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме заявили о распространении фейка про вброс на думских выборах

Депутат Госдумы Пискарев заявил о распространении фейка про вброс на выборах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне заявили о массовом распространении фейка о якобы имевшем место вбросе 17 миллионов голосов на думских выборах 2021 года. Об этом пишет пресс-служба комиссии в своем Telegram-канале.

«Комиссией Госдумы по расследованию фактов иновмешательства зафиксировано массовое распространение запущенного из Прибалтики фейка о якобы имевшем место вбросе 17 миллионов голосов на думских выборах 2021 года», — сообщается в посте.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева, сегодня распространение фейков о проходивших год назад выборах в России — «это характерный пример скоординированной пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа (USAGM), пула нежелательных НПО, включая латвийские, и СМИ-иноагентов». Кроме того, депутат подчеркнул, что распространением фейков о фальсификации выборов в РФ «западные провокаторы стремятся закрепить в ЛНР и ДНР долгоиграющее мнение, что российские власти не достойны доверия».

Материалы по теме:
Расстрел на Невском. 25 лет назад погиб вице-губернатор Петербурга. Кто заказал самое громкое политическое убийство 90-х?
Расстрел на Невском.25 лет назад погиб вице-губернатор Петербурга. Кто заказал самое громкое политическое убийство 90-х?
18 августа 2022
Прямая демократия. Как в Москве решили провести самые технологичные выборы в истории России
Прямая демократия.Как в Москве решили провести самые технологичные выборы в истории России
11 августа 2021

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) и комиссия находится в тесном взаимодействии, добавил Пискарев: «Все случаи подобных действий нами фиксируются и им дается правовая оценка во взаимодействии с компетентными органами».

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что российские эмигранты, переселившиеся в Прибалтику после начала спецоперации на Украине, решили запустить «мыльные пузыри фейков». Глава комиссии добавила, что сейчас удары «идут один за другим».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС
Москвичи сравнили советский и современный МКАД
Число жертв крупного ДТП в Турции выросло до 19
Два человека погибли при крушении легкомоторгого самолета во Франции
Военные ДНР получили «Чебурашки»
В Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео
Тело россиянина с восьмимесячной дочерью обнаружили под окнами многоэтажки
В киевском метро облили краской бюст Пушкина
Диетолог раскрыла пользу яблок
В Госдуме заявили о распространении фейка про вброс на думских выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.