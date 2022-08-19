Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Памфилова заявила о «мыльных пузырях фейков» из Прибалтики

Глава ЦИК Памфилова: российские эмигранты в Прибалтике запускают фейки о выборах

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что российские эмигранты, переселившиеся в Прибалтику после начала спецоперации на Украине, решили запустить «мыльные пузыри фейков», дискредитирующие избирательные процессы в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов», — сказала Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава комиссии добавила, что сейчас удары идут один за другим. Несмотря на это, она выразила уверенность, что с распространением ложной информации удастся справиться.

Ранее Путин заявил, что предстоящие выборы повлияют на развитие демократического сообщества в России. Он также подчеркнул необходимость объективного отношения ко всем кандидатам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сработала система ПВО
Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20
Памфилова заявила о «мыльных пузырях фейков» из Прибалтики
Футболист сборной Бразилии перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
В Болгарии допустили возможность иска к «Газпрому»
Британцы раскритиковали Сунака после его слов о Путине
Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»
Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.