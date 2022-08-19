Памфилова заявила о «мыльных пузырях фейков» из Прибалтики

Глава ЦИК Памфилова: российские эмигранты в Прибалтике запускают фейки о выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что российские эмигранты, переселившиеся в Прибалтику после начала спецоперации на Украине, решили запустить «мыльные пузыри фейков», дискредитирующие избирательные процессы в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов», — сказала Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава комиссии добавила, что сейчас удары идут один за другим. Несмотря на это, она выразила уверенность, что с распространением ложной информации удастся справиться.

Ранее Путин заявил, что предстоящие выборы повлияют на развитие демократического сообщества в России. Он также подчеркнул необходимость объективного отношения ко всем кандидатам.

