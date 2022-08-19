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Путин выразил уверенность во влиянии выборов на развитие демократии

Путин выразил уверенность, что грядущие выборы повлияют на развитие демократии в России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Грядущие выборы повлияют на развитие демократического сообщества в России. Такую уверенность во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой выразил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Также глава государства добавил, что ко всем кандидатам, которые будут принимать участие в осенних выборах, должно быть объективное отношение.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Ранее Памфилова подвела первые итоги регистрации кандидатов на выборах глав субъектов. По ее словам, на 4 августа было зарегистрировано 57 кандидатов, а отказано в регистрации — только двум кандидатам.

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Никита Абрамов
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