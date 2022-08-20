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В МИДе заявили о нежелании России продавать нефть себе в убыток

Замглавы МИД Панкин заявил о нежелании России продавать нефть себе в убыток

Фото: Todd Korol / Reuters

Если страны Группы семи (G7) установят предельные цены на российскую нефть, Москва не будет торговать ей себе в убыток. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает ТАСС.

«Если Группа семи попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать ее себе в убыток», — отметил Панкин.

Он подчеркнул, что сейчас мировой рынок находится в «состоянии хрупкого равновесия». Если же G7 попытается установить потолок цен на российское топливо, рынок испытает шок в связи с «резким взлетом котировок». По словам замглавы МИД, именно этого боятся авторы инициативы.

26 июня сообщалось, что страны G7 решили найти возможность установить предельные цены на российскую нефть. Такая мера помогла бы оказывать давление на Москву из-за проведения специальной военной операции и при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции.

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Елизавета Новикова
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