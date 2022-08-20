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В Гордуме Асбеста отреагировали на назвавшего волонтеров грязью сына депутата

Спикер гордумы Асбеста: назвавший избирателей грязью поступил в соответствии с ценностями

Фото: Telegram-канал «Подъем»

21-летний Егор Александрин, сын депутата Асбеста Дмитрия Александрина, поступил в соответствии со своими ценностями и культурой, назвав избирателей грязью. Об этом заявил спикер городской думы Асбеста Сергей Ларионов, его слова приводит «Подъем».

«Каждый поступает в соответствии со своими ценностями и в соответствии своей культуры. Быть ему депутатом или нет, решат избиратели», — сказал парламентарий, отметив, что не собирается вмешиваться в эту ситуацию.

Ролик на котором Александрин грубит девушкам-волонтерам, появился в сети 19 августа. Парень называет их машины ведрами и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» — ниже его «достоинства».

Позднее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил кандидату в депутаты думы Асбеста Александрину записать видео с извинениями.

Ранее в 2021 году его отец Дмитрий Александрин на заседании гордумы избил женщину-депутата при обсуждении городского бюджета.

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Никита Абрамов
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