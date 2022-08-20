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Швеция и Финляндия проигнорировали экстрадицию курдских террористов

Швеция и Финляндия проигнорировали запрос Турции по экстрадиции курдских террористов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Швеция и Финляндия проигнорировали запрос Анкары по экстрадиции членов курдских организаций, признанных в Турции террористическими. Об этом заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг, передает РИА Новости.

«Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах», — сказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО планируется 26 августа. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также сообщил, что пока Турция не видит выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал другие страны альянса как можно скорее одобрить вхождение двух государств в организацию.

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Анастасия Заикина
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