НАСА определило районы для высадки астронавтов на Луну

НАСА выбрало 13 районов на Луне для высадки астронавтов в рамках программы Artemis-3

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) определило возможные районы для будущей высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis («Артемида»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего было отобрано 13 регионов, в том числе кромка кратера Фаустини и возвышенность у кратера Шеклтон. Все районы расположены около Южного полюса спутника Земли, в каждом из них имеется несколько потенциальных посадочных площадок. «Выбор этих областей означает, что мы на один гигантский шаг приблизились к возвращению людей на Луну впервые со времен "Аполлона"», — заявил заместитель помощника администратора отдела разработки программы "Артемида" Марк Кирасич.

Вместе с тем в НАСА отметили, что конкретное место посадки будет зависеть от выбора стартового окна, поэтому решение будет принято после того, как будут определены окончательные сроки полета.

Третий этап программы Artemis станет первой миссией, в ходе которой экипаж высадится на поверхность Луны. В том числе там будет первая женщина, которая ступит на поверхность естественного спутника Земли.

Ранее НАСА начало подготовку к запуску ракеты Space Launch System (SLS) для лунной миссии Artemis-1. Ракету высотой 98 метров запустят 29 августа.