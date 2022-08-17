Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

НАСА начало подготовку к запуску ракеты для лунной миссии США

НАСА начало подготовку к запуску ракеты SLS для лунной миссии США Artemis 1

Фото: Steve Nesius / Reuters

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) начало подготовку к запуску ракеты Space Launch System (SLS). Ракету запустят в рамках лунной миссии Artemis-1, сообщает Reuters.

Отмечается, что ракету высотой 98 метров запустят 29 августа. Демонстрационный запуск без астронавтов станет частью программы, в рамках которой США планируют отправить людей на Луну. Artemis позволит подготовиться к перспективным марсианским миссиям.

SLS вышла из сборочного цеха в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ракете предстоит пройти 6-километровый путь к стартовой площадке со скоростью менее 1,6 километра в час. Это займет около 11 часов.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Ракета несет построенный компанией Lockheed Martin корабль Orion. Он облетит Луну и приводнится в океане через 42 дня. Если погода или технические проблемы помешают запуску в августе, ракету запустят 2 или 5 сентября.

В июле в организации «Агат» предположили, что полет на корабле Orion будет в четыре раза дороже, чем на перспективном российском «Орле».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ
В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса
Посол заявил о панических настроениях в европейской стране
Эстония заявила о расторжении госзакупок с Россией
Белорусскую гуманитарную помощь привезли в Запорожье
В Белоруссии сильный российский рубль назвали виновником инфляции в стране
НАСА начало подготовку к запуску ракеты для лунной миссии США
Назначен новый командующий Черноморским флотом России
Российские подростки до смерти замучили бездомную кошку
Подмосковные врачи удалили пенсионерке гигантское новообразование
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.