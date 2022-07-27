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В России сравнили стоимость полета к Луне на Orion и несуществующем «Орле»

«Агат»: полет американского Orion будет стоить в 4 раза дороже, чем российского «Орла»

Фото: NASA / Aubrey Gemignani / Reuters

Стоимость полета к Луне на американском космическом корабле Orion будет в четыре раза дороже, чем на пока несуществующем российском «Орле». Подобное сравнение провели в организации «Агат». Об этом сообщает ТАСС.

В организации напомнили, что для запуска Orion к естественному спутнику Земли планируется использовать сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS).

«Предварительные оценки стоимости такого пуска составляют около 4 миллиардов долларов. Необходимо отметить, что проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле "Орел" (проходит наземную экспериментальную отработку), выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" (проект разработан) показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле», — отметили в институте.

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1 июня 2021

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», утверждал, что госкорпорация планирует завершить испытания пилотируемого корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В октябре 2021-го он заявил, что испытания «Орла» могут быть растянуты, поскольку штатной для корабля является ракета сверхтяжелого класса, а не тяжелая «Ангара».

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Иван Потапов
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