Стали известны подробности дела бывшего главного нарколога России Брюна

Экс-главному наркологу России Брюну и его коллеге Якушеву вменяют хищение 20 млн рублей

Стали известны подробности уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Об этом в субботу, 20 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фигуранты через подконтрольные фирмы похитили не менее 20 миллионов рублей столичного депздрава при поставках медицинских изделий по значительно завышенным ценам. По данным источника «Ленты.ру», обвиняемые — бывший главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн и его коллега по Московскому НПЦ наркологии Владимир Якушев.

Ранее Кузьминский суд Москвы отправил соучастников под домашний арест до 3 октября. Им запретили покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями и потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту. Якушев признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), Брюн причастность к преступлению отрицает.

Следствие ведет следственная часть УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа. Отмечалось, что они причастны к закупке по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости.